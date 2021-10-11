غوتيريش يثمن العملية الانتخابية في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- ثمن الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش العملية الانتخابية التي جرت أمس الاحد في العراق، مثنيا على “نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع”، حسبما نقل عنه الناطق باسمه في بيان.

واشار البيان، وفق ما أفاد المكتب الاعلامي للأمم المتحدة، إلى أن غوتيريش نوه بـ”الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سلمية إلى حد كبير”، في استحقاق دعا إليه شعب العراق ضمن “سعيه للإصلاح والمساءلة ومستقبل أفضل”.

كما حث الأمين العام للأمم المتحدة “جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني للانتخابات” بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، “لحل أي نزاعات انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”.

واشارت وكالة الانباء العراقية في وقت لاحق إلى أن كتلة التيار الصدري حصدت العدد الاكبر من مقاعد البرلمان الوطني بفوزها بـ73 مقعدا.