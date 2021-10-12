دراغي: قمة مجموعة العشرين حول أفغانستان مرضية ومثمرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن الأزمة الأفغانية كانت “مرضية للغاية ومثمرة بشكل عام”.

وفي مؤتمر صحفي في ختام اجتماع رؤساء مجموعة العشرين الذي التأم بشكل افتراضي الثلاثاء، أضاف دراغي، أن “إدراكاً واسع النطاق كان سائداً بأن حالة الطوارئ الإنسانية في أفغانستان خطيرة للغاية”، لدرجة أن الحديث جرى حول “كارثة إنسانية، وتصور لمدى تسارع استياء الوضع مع اقتراب فصل الشتاء”.

وذكر رئيس الحكومة الإيطالية، أن “الحاجة برزت من جانب الجميع تقريبًا للوصول إلى موقف موحد، يترجم إلى تفويض للأمم المتحدة للتنسيق الاستجابة بالطبع”، فضلا عن “العمل بشكل مباشر أيضًا”.

وخلص دراغي الى القول إنه “لذلك، ستعمل جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، تحت هذه المظلة العظيمة”.