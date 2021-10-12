دراغي: فون دير لاين أعلنت تخصيص مليار دولار لأجل أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن “رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلن عن تخصيص مليار دولار”، لأجل أفغانستان.

وفي مؤتمر صحفي في ختام اجتماع رؤساء مجموعة العشرين الذي التأم بشكل افتراضي الثلاثاء، أوضح دراغي، أن “هذا هو أحد الالتزامات العديدة لتمويل الاستجابة الإنسانية”. وأردف “نحتاج إلى منع الانهيار الاقتصادي للبلاد، وهذا يعني أشياء كثيرة: أي منع انهيار نظام الدفع، وبالتالي محاولة إنقاذ النظام المصرفي الصغير الذي بقي هناك”.

وذكر رئيس الحكومة الإيطالية، أن “مشكلة حقوق المرأة في مجال ضمان التعليم لها وعدم العودة إلى الوراء لما كان عليه الوضع قبل 20 عاما، قد تطرق إليها الجميع”.

وخلص دراغي الى القول إنه “كان هناك إجماعاً أيضاً على ضرورة عدم عودة أفغانستان لتكون نوعًا من الملاذ الآمن للإرهاب الدولي”.