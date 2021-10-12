إيطاليا: القمة نجاح واستجابة أولى متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي إن، قمة مجموعة العشرين الاستثنائية هذه نجاح واستجابة أولى متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية.

وفي مؤتمر صحفي في ختام اجتماع رؤساء مجموعة العشرين الذي التأم بشكل افتراضي الثلاثاء، أضاف دراغي: “أنا أعتبرها ناجحة”، فقد “كانت المرة الأولى التي قدم فيها القادة استجابة متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية”.

وبهذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة الإيطالية، أن “تعددية الأطراف، تعود جاهدة إلى الظهور كمخطط عمل بالنسبة لأهم البلدان في العالم”. وأردف: “لقد دعوت الجميع لمحاولة العمل معًا قدر الإمكان، لا سيما بشأن الاستجابة للأزمة الإنسانية”.

وخلص دراغي الى القول إن ما سلف ذكره، “سيسمح لنا بالتغلب على الاختلافات الحتمية في وجهات نظر السياسة الخارجية”، حيث “لا توجد اختلافات في هذا الشأن”.