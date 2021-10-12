إيطاليا: 2494 إصابة بكوفيد و49 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه تم من خلال تحاليل الكشف عن العدوى التي أجريت في أنحاء إيطاليا، تحديد 2494 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس في 24 ساعة، على أساس 315,285 مسحة تم إجراؤها، بمؤشر إيجابي توقف عند نسبة 0.8٪.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك أيضا 49 حالة وفاة أخرى”، ليبلغ عدد الضحايا 131,384 منذ بدء انتشار وباء كوفيد 19.

وذكرت النشرة الصحية أن “عدد المرضى الداخلين إلى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم، قد انخفض بمقدار 23 شخصاً”، أي “ليصل إلى ما مجموعه 2665″، كما “انخفض عدد المقبولين في أقسام العناية المركزة بمقدار 4 حالات، لتصل إلى 370 في المجموع”.

ولفتت النشرة إلى أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، أصيب 4,704,318 شخصًا بفيروس كورونا المستجد”، وأن “هناك 4,490,388 تماثلوا للشفاء حتى الآن”، من بينهم “3997 تعافوا في الـ24 ساعة الماضية”.