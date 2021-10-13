إيطاليا: وصول 164 مهاجراً إلى لامبيدوزا ليلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن ليلة حافلة بعمليات الرسو على شواطئ جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها إجمالاً ما مجموعه 164 مهاجرا من خلال 5 عمليات إنزال.

وأوضحت المصادر، أنه “تم اعتراض أول قارب في عرض البحر من قبل رجال الشرطة المالية على بعد حوالي 2.4 أميال بحرية عن الجزيرة”، والذي “كان على متنه 16 شخصًا قادمين من تونس، بينهم 5 نساء وقاصران”، تم “نقلهم من ثم إلى رصيف فافالورو”.

وتابعت: “بعد فترة وجيزة تم إنقاذ مجموعة أخرى مؤلفة من 13 مهاجراً، بينهم امرأة وقاصر، مرة أخرى من قبل قوات الشرطة المالية، على بعد حوالي 4 أميال بحرية عن سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”، مبينةً أنه “تم نقل المجموعة على متن القطعة البحرية العسكرية وترك القارب يهيم على غير هدى”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “على متن قاربين آخرين، اعترضهما رجال الشرطة المالية على بعد 3 و6 أميال بحرية على التوالي، كانا يقلان 63 رجلاً يفترض أنهم من جنسية تونسية، و60 مهاجراً من جنسيات مختلفة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “آخر عملية رسوّ كانت عند رصيف فافالورو حوالي الساعة الخامسة صباحًا، وهي الخامسة في غضون ساعات قليلة”، والتي “اشتملت على 12 رجلاً، تم إنقاذهم من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على بعد 5 أميال بحرية عن ساحل لامبيدوزا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إن “جميع المهاجرين، بعد إجراء الفرز الطبي الأول عليهم، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “بقي فيها يوم أمس، بعد عمليات النقل التي نظمتها محافظة أغريجينتو بالاتفاق مع وزارة الداخلية، 80 ضيفًا، من بينهم 3 قاصرين غير مصحوبين بذويهم”، مذكرة بأن “الطاقة الاستيعابية للمبنى لا تتعدى الـ250 محلاً”.