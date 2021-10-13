إيطاليا: حوار حول شراكات تجارية واستثمارية مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، آن ماري تريفيليان، بدء حوار بين المملكة المتحدة وإيطاليا بشأن شراكة جديدة لتعزيز الصادرات والاستثمارات بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ووفقًا لبيان للسفارة البريطانية في روما، فإن “هذا الإعلان تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في سورينتو، أثناء تواجد الوزيرة تريفيليان في إيطاليا لحضور مجموعة العشرين، وهي القمة الدولية الأولى التي تشارك فيها منذ توليها مهام منصبها في وزارة التجارة الدولية بلندن”.

وأشار البيان إلى أن “الحوار يهدف إلى تعزيز صادرات الشركات من كلا البلدين، بما في ذلك القطاعات عالية الأداء مثل علوم الحياة، الدفاع والأمن، فضلاً عن قطاعات التنمية المستقبلية مثل الرقمية والتكنولوجيا”.

وتابع، “كما سيعزز الحوار الاستثمار المحلي، بما في ذلك القطاعات منخفضة الكربون، كطاقة الرياح البرية والبحرية، تخزين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات وقطاع التكنولوجيا، حيث يمكن للمملكة المتحدة القوية في هذا المجال بفضل أبحاثها وتقنياتها، أن تسهم بدعم الشركات الإيطالية”.

وذكر البيان أن “المنتدى الجديد للمحادثات سيبحث أيضًا عن فرص لمزيد من التعاون وتبادل لأفضل الممارسات بين منظمات ائتمان التصدير في البلدين، أي تمويل الصادرات في المملكة المتحدة والوكالة الإيطالية لائتمان الصادرات، من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى النمو في أسواق البلدين”.