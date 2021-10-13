رئيس أرمينيا: بوسع أذربيجان بناء علاقات مستقرة معنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان أن أذربيجان انتصرت في حرب الاسابيع الستة الاخيرة للسيطرة على إقليم ناغورنو قرة باغ، وبالتي “لديها الآن، أكثر من أرمينيا، إمكانية تقديم تنازلات وبناء علاقات مستقرة مع أرمينيا”.

وأشار الرئيس الأرميني، في حوار مع مجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، إلى أن بلاده “كانت الفائزة في الحرب الأولى في عام 1994 ، لكنها للأسف فشلت في تحويل انتصارها إلى سلام مستقر ودائم”. وقال “على أية حال، هناك دائما إمكانية للحوار” ومع أذربيجان “يجري الآن حوار غير مباشر من خلال روسيا. إلى أين سيأخذنا؟ سنرى”.

وبشأن تولي حركة طالبان السلطة في كابول، وصف الرئيس الارميني أفغانستان بـ”البلد شديد التعقيد”، والذي يرجع أيضًا إلى “الاثنيات المتعددة التي تعيش هناك”، فضلا عن وجود “أمراء الحرب”.

وقال سركيسيان، الذي يزور إيطاليا هذه الايام، “الآن، مع صعود طالبان إلى السلطة سيزداد عدم الاستقرار في آسيا الوسطى”، وهذه “ليست بشرى سارة حتى بالنسبة لروسيا”، وأردف متسائلا “لكن، ربما تغيرت طالبان؟”