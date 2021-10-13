رئيس أرمينيا: أكن احتراماً كبيراً لماتّاريلّا ودراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان عن “احترام كبير للرئيس (الإيطالي سيرجو) ماتّاريلا”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية خلال زيارته الأخيرة لروما، وصف الرئيس سركيسيان نظيره الإيطالي بأنه “رجل حكمة، دهاء وصدق. إنه يتمتع بخبرة كبيرة وإنسانية عظيمة”.

واستذكر الرئيس الأرميني، “حلول ماتّاريلا ضيفاً على أرمينيا عام 2018″، والتي كانت الزيارة الأولى لرئيس إيطالي للبلاد. وأعرب عن “الأمل بأن يتمكن من استقباله مراراً عندما يريد زيارة العاصمة يريفان مرة أخرى”.

كما أبدى سركيسيان “احتراماً كبيراً لرئيس الوزراء (ماريو) دراغي”، والذي وفقاً لما قال: “يتمتع بمهنية كبيرة”. وخلص الرئيس الأرميني إلى القول إنه العلاقات بين إيطاليا وأرمينيا “ممتازة على مستوى القيادة، بفضلهما”، في إشارة إلى ماتّاريلا ودراغي دائماً.