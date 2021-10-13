الجنرال غراتسيانو يحذر من مخاطر تحول افغانستان لدولة “فاشلة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، مخاطبا الاربعاء جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ حول الأزمة الافغانية، من المخاطر الامنية التي قد تنجم من تحول أفغانستان إلى دولة فاشلة.

وقال الجنرال غراتسيانو إن “أفغانستان عرضة لخطر الانهيار المفاجئ بسبب ركود الاقتصاد ونقص السيولة ومستويات الفقر والأمية”. وأردف “كمجتمع دولي لا يمكننا تحمل تحول أفغانستان إلى دولة فاشلة، لأن هذا من شأنه إعادة إحياء الخطر القائم دائما لتنظيم القاعدة وتنامي النفوذ المتزايد لداعش-فرع خراسان” في المنطقة.