إيطاليا: 37 وفاة جديدة جراء كورونا وتسجيل 2772 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاربعاء تسجيل 2772 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و37 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الحالية والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 707 ألفا و87، توفي 131 ألفا و421 من المصابين.

الوفيات الثلاثاء كانت 49 وفاة والاصابات 2494 إصابة، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 0.8% المعلن أمس إلى 1% اليوم.

وسجلت بيانات وزارة الصحة تراجعا في عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار ثلاثة مرضى مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 367 مريضا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بعد خروج 113 مريضا، ليصبحوا 2552.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و495 ألفا و215، بعد شفاء 4 آلاف و827 مريضا بين أمس واليوم.