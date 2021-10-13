وزير إيطالي: استخدام الغاز الطبيعي سيظل ضروريا على المدى القصير-المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير التحول البيئي في الحكومة الايطالية، روبرتو تشينغولاني إلى أن الغاز الطبيعي سيظل ضروريا على المدى القصير-المتوسط كمصدر لتوليد الكهرباء.

وقال، خلال جلسة إحاطة الاربعاء امام مجلس النواب الايطالي، إنه “يتعين الاخذ في الاعتبار أنه على أساس أهداف خطة الطاقة والمناخ الوطنية (Pniec) وتعليمات المفوضية الأوروبية، سيظل استخدام الغاز ضروريًا على المدى القصير والمتوسط ​​لإكمال مسار انتقال الطاقة نحو هدف إزالة الكربون بحلول عام 2050، والتي تشير على وجه الخصوص إلى ضرورة تزويد نظام الكهرباء بالمستويات اللازمة من الكفاية والمرونة المطلوبة”.

ونوه الوزير بأن التدخل في أسعار الطاقة “سيتطلب موارد أكثر بكثير من تلك المتوفرة حتى الآن”. وقال “هذه ظاهرة للأسف تؤثر على جميع الاقتصادات، خاصة في أوروبا”.