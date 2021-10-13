سريان إلزامية الشهادة الصحية الخضراء على العاملين يهدد بتعطيل أنشطة موانئ إيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يهدد فرض إلزامية الشهادة الصحية الخضراء الخاصة بوباء كوفيد-19 (غرين باس) لدخول أماكن العمل، والذي سيسري مفعوله يوم بعد غد الجمعة، بتعطيل أنشطة عدة موانئ إيطالية.

في ميناء مدينة تريستي (شمال شرق)، هددت لجنة عمال الموانئ (CLPT) بوقف النشاط “إلى أجل غير مسمى”، إذا لم تؤجل السلطات الايطالية هذا الإجراء.

كما أعلنت شركات الإدارة في ميناء باليرمو بإقليم صقلية أنها لن تتحمل تكاليف اختبارات الكشف عن الفيروس لعامليها، والذي يعتبر بديلا لشهادة التطعيم الخضراء ولا تتجاوز صلاحيتها الـ 48 ساعة.

ومن غير المستبعد أن تمتد الاحتجاجات إلى موانئ أخرى في إيطاليا، كما أن المشكلة قد تتسع لتطال مجال النقل البري، حيث يفتقر واحد من كل ثلاثة من سائقي الشاحنات الشهادة الخضراء (غرين باس)، وهو رقم يرتفع إلى 80% بين السائقين الأجانب.

هذا ودعا رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي ممثلي النقابات العمالية إلى اجتماع عاجل يوم غد الخميس لتدارس المسألة.

وتشير التقديرات إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة، يتعين إجراء حوالي مليون اختبار مستضد سريع يوميًا لتمكن العمال غير الملقحين من دخول أماكن عملهم، ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما يتم إجراؤه في المتوسط ​​اليوم.

ووفق آخر بيانات لرئاسة الوزراء الايطالية، فإن 80% من المواطنين، فوق الاثني عشر عاما، تم تحصينهم بالكامل بلقاحات كوفيد-19.

وترفض الحكومة الايطالية تحمل نفقات الاختبارات للعاملين غير المطعمين لدفعهم على تلقي اللقاحات التي لا تزال غير إلزامية.