بدء المحاكمة الغيابية بحق عناصر أمن مصريين في قضية مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأت صباح اليوم الخميس في العاصمة روما الجلسة الاولى للمحاكمة الغيابية بحق أربعة رجال أمن مصريين متهمين باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة بداية عام 2016

وحضر جلسة المحاكمة، التي جرت في قاعة محصنة بسجن (ربيبيا) العاصمي والدا ريجيني باولا ديفيندي وكلاوديو ريجيني وأخته إيرين، برفقة محاميتهم أليساندرا بالاّريني، الطرف المدني في الإجراءات. كما قررت رئاسة مجلس الوزراء الايطالية الانضمام كطرف مدني إلى المحاكمة.

وقالت المحامية بالاّريني عند بدء الجلسة “بعد خمس سنوات من معركة مضنية، لا نريد محاكمة بأي ثمن ولكن محاكمة عادية”، مشيرة الى عمليات “تضليل منذ البداية من قبل الأمن القومي المصري والمتهمين أنفسهم”، من ضمنها “الايحاء بالدافع الجنسي” لمقتله، و”حادث السيارة”، والإشارة إلى “جوليو كمشتبه به” في قضية تجسس، كما “تم بث فيلم في وسائل إعلام مصرية” تقدم بشأنه والدا ريجيني بدعوى قضائية في مكتب المدعي العام في روما، و”أخيراً القضية الأكثر دموية مقتل خمسة أشخاص غير مذنبين بوفاة جوليو”.