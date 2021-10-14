رئيس إيني: أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة ولكن ليس بالمستويات الحالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الايطالية، ألا تبقى أسعار الطاقة عند المستويات الحالية “لأنها مرتفعة للغاية”، إلا أنه قال “لكنها ستظل مرتفعة أيضًا لأننا في وضع العرض فيه أقل من الطلب”.

وعزا ديسكالزي، في تصريح الخميس على هامش حفل توزيع جوائز (إيني) بمقر رئاسة الجمهورية، قلة العرض إلى تراجع الاستثمارات على المستوى العالمي في السنوات الاخيرة. وقال إن الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي “تراجعت من 850 مليار الى 350 مليار في السنة وقد بدأ هذا منذ عام 2015”. واضاف “نحن في وضع مادي للعرض أقل من الطلب وهذا يظهر أيضًا في النفط لأن الطلب السنوي يقترب الآن من 98-99 مليون برميل في اليوم والعرض عند 95- 96 مليون برميل”.

ورأى الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الايطالي أن “الطلب سيرتفع أكثر وحتى لو حررت (منظمة) أوبك كل الإنتاج المجمد. ربما يقررون زيادة الانتاج في منتصف عام 2022 أو خلال الربع الأول منه”، ولكن “ستظل هناك فجوة من وجهة النظر المادية بين العرض والطلب، وبالتالي فإن المسألة هيكلية تمامًا”.

أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشار ديسكالزي إلى أنه لم يلحظ استثمارات كبيرة ولا إنتاجًا كبيرًا، وقال “نحن نعرف من يملك الغاز الطبيعي ويمكنه زيادة الانتاج. ومع ذلك، هناك حاجة إلى استثمارات في إفريقيا جنوب الصحراء. الغاز يتواجد في الشرق الأقصى وفي روسيا المنتج الأول بالتأكيد عبر خط الأنابيب ولكن أيضًا للغاز المسال”. وأردف “لذلك سنرى، ولكن أعتقد أنه ليس أمرا يمكن حله في وقت قصير جدًا. الكميات الكبيرة من الغاز ستدخل عندما تنتهي قطر من المرحلة الأولى من مشروعها التوسيعي الكبير للغاز الطبيعي المسال ربما في عام 2026-2027” وعندها “سيكون حجم الانتاج الطريقة الوحيدة للتهدئة وخفض الاسعار. ربما ما أقوله يبدو بديهيا ولكننا بحاجة إلى هذه الانتاجات”.