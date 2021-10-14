ساسولي ينتقد “إستفزازات” رئيس وزراء سلوفينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- انتقد رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إعادة رئيس وزراء سلوفينيا، الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي، يانيز يانشا تغريدة تضمنت رسما وصف ثلاثة عشر عضوًا في الجهاز التشريعي الأوروبي، بينهم عضو توفي في نيسان/ابريل الماضي بأنهم “دمى لجورج سوروس”.

وكتب ساسولي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي “نطلب بشكل عاجل من يانيز يانشا وقف الاستفزازات ضد أعضاء البرلمان الأوروبي”، مشيرا إلى أن “الاعتداءات على أعضاء البرلمان هي أيضًا اعتداءات على المواطنين الأوروبيين، الذين صوتوا لصالحهم”.

وخلص ساسولي (القيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي) إلى أن “التعاون البناء مع الرئاسة الدورية للمجلس لا يمكن إلا أن يقوم على الثقة والاحترام المتبادل. المجلس والبرلمان هم مشرعون متشاركين في الاتحاد الأوروبي”.