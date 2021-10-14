حركة خمس نجوم: لعائلة ريجيني وإيطاليا حق معرفة الحقيقة عن وفاة جوليو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى برلمانيون في حركة خمس نجوم الايطالية أن بداية جلسات المحاكمة الغيابية اليوم بحق 4 عناصر من الامن المصري في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016 يمثل “خطوة أساسية نحو تأكيد إطار قانوني مبني على ما حدث”.

واشار أعضاء الحركة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الايطالي في مذكرة الخميس إلى أن “لعائلة ريجيني وكل إيطاليا الحق في معرفة الحقيقة عن وفاة جوليو”.

ولفتت المذكرة إلى “ضآلة التعاون المصري” في التحقيقات النيابية المشتركة، التي “هي حقيقة مفروغ منها تجعل في رأينا العلاقات الطبيعية مع تلك الدولة أمرا صعبا”، منوهة بـ”الجهد المتواصل لدبلوماسيتنا” في “تزويد القضاة الإيطاليين بوثائق مفيدة لتحديد المتهمين الأربعة المنتمين إلى الأمن القومي المصري”.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وصفت في وقت سابق اتهام السلطات الايطالية لرجال الامن بأنه “مبنيٌ على غير أدلة ثابتة”، مشيرة إلى أنه “رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية”، إلا أنها “تتحفظ تمامًا على هذا الاشتباه ولا تؤيده”.