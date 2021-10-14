إيطاليا: 40 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتسجيل 2668 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الخميس تسجيل 2668 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و40 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الحالية والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 709 ألفا و753، توفي 131 ألفا و461 من المصابين.

الوفيات الاربعاء كانت 37 وفاة والاصابات 2772 إصابة، فيما انخفض معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1% الى 0.82%.

وسجلت بيانات وزارة الصحة استمرار التراجع في عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات حيث انخفضوا اليوم بمقدار 8 مرضى مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم 359 مريضا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بعد خروج 73 مريضا، ليصبحوا 2479.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و498 ألفا و 924، بعد شفاء 3 آلاف و709 مريضا بين أمس واليوم.