وزير العمل الايطالي يجدد رفض مجانية اختبارات الكشف عن كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عشية دخول إلزامية اقتناء الشهادة الصحية الخضراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدخول أماكن العمل، جدد وزير العمل الايطالي، اندريا أورلاندو، رفضه توفير اختبارات مجانية للكشف عن الفيروس للعاملين غير الملقحين والتي تعتبر نتائجها السلبية بديلا للقاحات.

وقال أورلاندو، على هامش حدث انتخابي لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة روما، “لقد قلت دائمًا نعم لتخفيف أسعار الاختبارات، أما المجانية فلا. أعتقد أن هذا المبدأ يجب أن يبقى”، مشيرا إلى أنه “يتعين علينا الاهتمام بشأن شكوك البعض (حيال اللقاحات) ولكن أيضًا حماية العديد ممن تم تطعيمهم احتراما لخيارهم وحسهم المدني”.

وردا على سؤال حول إمكانية حدوث مشاكل في قطاعات حساسة كالموانئ والنقل البري للبضائع مع سريان مرسوم الشهادة الصحية في اماكن العمل يوم غد الجمعة، قال “أعتقد أنها لن تكون خطوة سهلة”، بل “بداية معقدة بالتأكيد. ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لتسريع حملة التطعيم ودحر الفيروس”.

وأضاف “أعتقد أن الظروف مهيأة لتقليل الانزعاج والصعوبات إلى الحد الأدنى، إذا كانت هناك إرادة جيدة للجميع وبقيت الروح التي تجلت اليوم خلال لقاءنا مع ممثلي النقابات العمالية”.