نائب إيطالي: البرلمان الاوروبي سيناقش حل الحركات الفاشية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس نواب الحزب الديمقراطي الايطالي في البرلمان الاوروبي، براندو بينفي، أن الحهاز التشريعي الاوروبي سيعقد جلسة الاسبوع القادم لمناقشة “أعمال العنف والحاجة إلى حل كل الحركات الفاشية الجديدة في جميع أنحاء أوروبا”.

وأشار في تغريدة إلى أن “ما حدث في مقر الكونفدرالية الايطالية العامة للعمل”، في إشارة إلى عملية الاقتحام والتخريب التي جرت يوم السبت الماضي من جانب عناصر يمينية متطرفة “يهم جميع الأوروبيين”.

وقال إن القرار إتخذ “بفضل نواب الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم والاشتراكيين الديمقراطيين، على الرغم من معارضة مجموعتي إخوة ايطاليا والرابطة”.