اتفاق أوروبي-أمريكي على إطلاق حوار حول الامن والدفاع بنهاية العام الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية عن العزم على “إطلاق حوار حول الأمن والدفاع بحلول نهاية العام” الحالي، حسبما أفادت مذكرة صدرت في بروكسل مساء أمس الخميس في أعقاب لقاء بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

وأشارت المذكرة إلى ترحيب بوريل بإنشاء “هذه القناة المخصصة لمناقشة التحديات الأمنية والدفاعية المشتركة”، بناءً على تفويض قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في القمة الثنائية ببروكسل في حزيران/يونيو الماضي، وكذلك بدعم إدارة واشنطن “لدفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة”، مشددا بهذا الصدد على أن اتحاد أوروبي أقوى وبقدرات أكبر يسهم بشكل إيجابي في الأمن عبر الأطلسي والعالمي، كما يقوي حلف شمال الاطلسي (ناتو).

وأكد بوريل خلال اللقاء على “أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعامل بشكل مشترك مع السياسة الخارجية والأمن والتحديات العالمية”، مرحبا على وجه الخصوص بإجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا الامريكي-الاوروبي الاول الذي استضافته مؤخرا مدينة بيتسبرغ كـ”مثال قوي على الالتزام المشترك بالعمل معًا للاستجابة لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم”.

كما توافق الطرفان على إطلاق المشاورات حول المحيطين الهندي والهادئ ، بهدف تعزيز التعاون عبر الأطلسي والعمل المشترك في تلك المنطقة.

وتم الترحيب خلال اللقاء بالعمل المنجز في إطار الحوار الأوروبي الامريكي بشأن الصين وروسيا واتفقا على عقد اجتماعين منفصلين رفيعي المستوى حول العلاقات مع بكين وموسكو.

واستعرض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الاوروبية ورئيس الدبلوماسية الامريكي بعض قضايا السياسة الخارجية والأمنية الاكثر إلحاحًا، حيث تناولا، من بين أمور أخرى، آخر التطورات المتعلقة بأفغانستان، حيث أكد بوريل على أن الأولوية القصوى للمجتمع الدولي تكمن في “منع الانهيار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والحاجة إلى العمل المشترك لإيجاد الحلول للشعب الأفغاني”.

وتمت مناقشة فرص استمرار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في غرب البلقان لدعم تقدم دول المنطقة في مسار الانضمام للتكتل الأوروبي، وأكدا على أهمية الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي في معالجة القضايا المتعلقة بالتطبيع الشامل للعلاقات بين صربيا وكوسوفو. وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة ، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى خفض التصعيد وإعادة الانخراط في المفاوضات.

كما استعرض بوريل وبلينكن الوضع في فنزويلا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل.