فيكو: اعادة قضية المتهمين بقتل ريجيني لقاضي الاجراءات التمهيدية لا يعني نهاية كل شيء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مجلس النواب الايطالي، روبرتو فيكو أن إعادة الوثائق الخاصة بقضية ضباط الامن المصريين الاربعة، الذين تتهمهم النيابة العامة في روما بالضلوع في اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، إلى قاضي الاجراءات التمهيدية، “لا يعني نهاية أي شيء”.

وقال فيكو، تعليقا على قرار محكمة الجنايات الثالثة في روما مساء أمس إلغاء إحالة المتهمين إلى المحاكمة لعدم توفر وثيقة رسمية تؤكد علمهم بمحاكمتهم، “كلنا نريد العدالة والحقيقة وسنحصل عليهما”.

ويتعين على الادعاء العام الايطالي العودة مجددا الى قاضي الاجراءات التمهيدية والحصول قبل جلسة الاستماع الاولية على وثيقة تؤكد معرفة المتهمين الاربعة بالإجراءات المتخذة ضدهم وليس افتراض علمهم بها لتجنب بطلان المحاكمة، كما يقتضي القانون الايطالي.

وكان والدا ريجيني قد وصفا قرار المحكمة بـ”الانتكاسة” وبأنه “مكافأة لغطرسة السلطات المصرية”.