تراجع فائض منطقة اليورو التجاري لـ4.8 مليار يورو في أغسطس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أظهرت بيانات نشرتها الجمعة الوكالة الاوروبية للإحصاء (يوروستات) أن صادرات منطقة العملة الاوروبية الموحدة (منطقة اليورو) سجلت في شهر آب/اغسطس الماضي 184.3 مليار يورو، بزيادة بنسبة 18.2% مقارنة بشهر آب/أغسطس 2020 ، بينما بلغت الواردات 179.5 مليار يورو، بزيادة 26.6%.

وانخفض بذلك الفائض التجاري إلى 4.8 مليار مقارنة بـ 14 مليار في آب/أغسطس 2020 إبان فترة الاغلاق بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

ووفق بيانات (يوروستات)، ارتفعت في ذات الشهر التجارة الداخلية في منطقة اليورو إلى 155.5 مليار، بزيادة 21.2% مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي.