السفير الامريكي نورلاند يلتقي رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند دعمه لجهود المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات من أجل إجراء الانتخبات السياسية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، إمتثالا لرغبة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نورلاند مع رئيس المفوضية، عماد الشاذلي السايح، حسبما أفادت تغريدة نشرتها السفارة الامريكية عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

ووصف نورلاند بـ”المشجع” حرص الليبيين على التصويت وعلى دفع البلاد بأسرها، في الجنوب والشرق والغرب، نحو الاستقرار والازدهار.

وكان السايح قد نفى في بيان صدر عن المفوضية الاسبوع الماضي ما تردد عن اتهامه لبعض الجهات السياسية بالسعي لعرقلة العملية الانتخابية، مؤكدا أنها “تسير وفق أفضل الظروف”، حيث “تعكف المفوضية حالياً بكافة كوادرها على تنفيذ مراحل متقدمة من العملية الانتخابية من بينها التحضير لتسجيل المرشحين وتوزيع بطاقة الناخب واعتماد المراقبين وعمليات أخرى لوجستية وتدريبية”.