إدانة أوروبية للعنف في بيروت ودعوة لمواصلة التحقيق بإنفجار المرفأ لمحاسبة المسؤولين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن إدانته لاستخدام العنف الذي أسفر عن “مقتل عدة اشخاص واصابة الكثيرين بعد اطلاق نار فى بيروت يوم الخميس خلال مظاهرة ضد القاضى الذى يقود التحقيق فى انفجار المرفأ”، مقدما “تعازيه لأسر الضحايا”، ودعا إلى “أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح”، حسبما جاء في بيان صدر في بروكسل.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الاوروبي يحث “جميع الأطراف والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصعيد العنف في هذا الوقت الحرج بالنسبة للبنان”، حيث أن “الأولوية تكمن في المعالجة البناءة والعاجلة لكل الأزمات” الجاثمة على صدر لبنان وشعبه “منذ وقت طويل جدًا.”

وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة إكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 “في أقرب وقت ممكن”، والذي يجب أن يتمتع بـ”النزاهة والمصداقية والشفافية والاستقلالية” دون أي تدخل في الإجراءات القانونية من أجل “محاسبة المسؤولين عن الانفجار” في نهاية المطاف.