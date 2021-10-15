ماتاريلا: حالة الامن الغذائي العالمي ساءت بشكل كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتاريلا أن يوم الأغذية العالمي “يوفر فرصة ثمينة للتفكير في العواقب المأساوية لوباء كوفيد-19، والتي تميزت بزيادة مستويات الفقر وسوء التغذية”، مشيرا إلى أن “حالة الامن الغذائي ساءت في العالم بشكل كبير”.

وشدد ماتاريلا في خطابه خلال احتفالية يوم الاغذية العالمي الجمعة، والتي تشمل مداخلة للبابا فرنسيس وللامين العام للامم المتحدة انطونيو غويتريش، على أنه “يجب أن يكون المجتمع الدولي قادراً على المتابعة الملائمة لتوصيات القمة الأخيرة بشأن النظم الغذائية، وتعزيز التآزر الطبيعي لمنظومة الأمم المتحدة ومهام وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها “.