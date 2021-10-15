إيطاليا: احتجاجات ضد فرض البطاقة الخضراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تشهد جميع أرجاء إيطاليا احتجاجات واعتصامات ضد فرض بطاقة المرور الخضراء في مواقع العمل، الذي يدخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم.

وقالت مصادر إعلامية، إن “العديد من العمال وقفوا من الشمال إلى الجنوب ليقولوا لا للشهادة الخضراء، التي أصبحت لا غنى عنها الآن في كل من القطاعين العام والخاص”، وأنه بهذا الصدد “احتشد حوالي 7 آلاف متظاهر عند البوابة 4 لميناء ترييستي (شمال)”، كما “عمّت الاحتجاجات ميناء جنوة أيضًا، حيث توقفت مجموعتين من العمال عند بوابتي پرا وإثيوبيا”.

وأشارت المصادر إلى أن “في روما، قامت مجموعة من حوالي عشرين شخصًا بمظاهرة مرتجلة لمنع حركة المرور على أحد طرق العاصمة لفترة وجيزة”، حيث “تدخلت الشرطة على الفور وفرقّت المتظاهرين”، لكن “المقلق، هو الاعتصام الذي سيقام في سيرك ماكسيموس من قبل حركة حماة الدستور، بقيادة المحامي إدواردو بولاكّو”.

وذكرت المصادر، أن “في ميلانو، تجمع المتظاهرون عند قوس النصر بعد أن انطلقوا من ساحة فونتانا، إذ انضم ما لا يقل عن 400 شخص، معظمهم طلاب، يهتفون: ’لا شهادة خضراء’، و’الحرية’، انضموا إلى مئات المواطنين وموظفي شركة (Atm) الموجودين هناك أصلا”.

وأبرزت المصادر الإعلامية شعارات: “نحن في حالة حرب”، “نحن في أيدي تريستي”، “نحن نعيش في ظل ديكتاتورية”، بين الشعارات القوية للاحتجاج ضد بطاقة المرور الخضراء، والتي تختلط مع تلك المعارضة للقاح ضد كوفيد 19، الذي نعتته بـ”مصل الدولة”، و”إبرة الشركات متعددة الجنسيات”.