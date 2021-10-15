رئيس “ايتا” الايطالية للنقل الجوي: شريك تجاري في عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس شركة (ايطاليا للنقل الجوي) المعروفة اختصار بـ”إيتا” إلى أنه سيعمل على الحصول على شريك صناعي دولي في غضون عام 2022.

وقال ألفريدو ألتافيلا، في مؤتمر صحفي للشركة التي قامت على أنقاض الناقل الوطني السابق “أليتاليا” وبدأت اليوم أولى رحلاتها الجوية، “أنظر في أي اتجاه حيثما توجد فرصة لخلق قيمة مضافة لـ إيتا”، مشيرا إلى أن التحالفات الدولية “مسألة تتم بطريقة متحفظة وسرية للغاية وليس في وسائل الإعلام”.

وأردف ألتافيلا “رسالتنا هي أن التحالفات الدولية عملية سنبدأ العمل عليها بحزم إنطلاقا من الأسبوع المقبل. نعتقد أنه من المهم التمكن من إنهائها في عام 2022 مع أي من الشركاء الذين يمكنهم منحنا المزيد من الفرص”.

وبدأت “إيتا” بعمالة واسطول جوي أقل بكثير عن شركة “أليتاليا”، حيث تستخدم حاليا نفس شعارها التجاري وأسطولها المكون من 52 طائرة وتشغل ما يقارب الثلاثة آلاف من عمالتها السابقة.

وتسعى الشركة الجديدة إلى رفع اسطولها الى 78 طائرة في عام 2022.