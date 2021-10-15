عالم إيطالي: تمديد صلاحية اختبارات الكشف عن فيروس كورونا غير منطقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الرئيس السابق لوكالة الادوية الاوروبية (EMA)، غويدو رازي بـ”غير المنطقي” مطالب بتمديد صلاحية اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد من 48 الى 72 ساعة من أجل تخفيف عبء تكلفتها على العاملين غير الملحقين والذين يتعين عليهم يوميا ابراز شهادة فحص سلبي لدخول أماكن عملهم.

وقال عالم الأحياء الدقيقة، الذي يعمل مستشارا لمفوض الحكومة لطوارئ فيروس كورونا، إنه “لن يكون ذلك منطقيًا في ضوء المعرفة الجزيئية وقبل كل شيء، الأدلة العملية للأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية في الصباح وإيجابية في المساء”.

وأضاف رازي، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، أن “سارس-كوف-2 له أوقاته. إذا تمت الاصابة بالعدوى فإن عملية تكاثر الفيروس تبدأ في مرحلة ما. فمن الممكن أن ينتج جسيم واحد ما يصل إلى مائة ألف جسيمات في 5 ساعات. وهذا يعني أن الشخص السلبي في بداية اليوم قد لا يكون سلبيًا في منتصف اليوم”. وقال “لذلك، الاختبار السلبي يدل على الغياب الفعلي للفيروس لمدة لا تزيد عن 5-8 ساعات فقط من وقت إجرائه”

جدير بالذكر أن الحكومة الايطالية قد رفضت تحمل تكاليف الاختبارات للعاملين غير المحصنين من أجل حثهم على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.