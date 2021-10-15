البابا سيلتقي مجموعة فقراء في آسيزي يوم 12 نوفمبر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي أن اليوم العالمي للفقراء، الذي أقامه البابا فرنسيس بهدف زيادة الوعي بصرخة الفقر والمعاناة، سيتم الاحتفال بدورته الخامسة يوم الأحد 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت مذكرة فاتيكانية الجمعة، إنه “استعدادًا لهذه اللحظة التي تشمل الكنيسة بأكملها، سيذهب البابا بشكل خاص إلى بلدة أسيزي (مسقط رأس القديس فرنسيس ـ وسط) يوم الجمعة 12 تشرين الثاني/نوفمبر”.

وذكر البيان أن “البابا فرنسيس سيلتقي على انفراد في كنيسة سانتا ماريا ديليي آنجيلي، مجموعة مكونة من 500 شخص فقير قادمين من مختلف أنحاء أوروبا، وسيمضي معهم لحظة من الاصغاء والصلاة”.