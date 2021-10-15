دعوة فاتيكانية لحملات توعية ضد الاتجار بالمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أطلق الكرسي الرسولي دعوة إلى إقامة حملات للتوعية والوقاية، بهدف وقف الاتجار بالمهاجرين والتأسيس لهجرة آمنة ومنتظمة.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، كان لبعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا مداخلة لمناسبة انعقاد لقاء نظمه مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة من أجل التباحث في مسألة الاتجار بالمهاجرين، أكدت فيها ضرورة إطلاق حملات للتوعية والوقاية لوقف الاتجار بالمهاجرين والتأسيس لهجرة آمنة ومنتظمة.

وعبّر الكرسي الرسولي عن قلقه البالغ حيال الأنباء الحاكية عن الاتجار بالمهاجرين وتهريب الأشخاص عبر الحدود من خلال دفع أموال طائلة، والدور الخطير الذي تلعبه العملات الرقمية في هذا المجال. وقال إن الدفع نقدا للمنظمات الإجرامية، الذي كان سائداً في الماضي تفادياً للشفافية، بات يُستبدل اليوم بالعملات الرقمية، وبتحويل الأموال عبر الإنترنت. وفيما تُلزم بعض المنصات الإلكترونية زبائنها في التعريف عن أنفسهم قبل القيام بأي عملية، ثمة منصات أخرى لا تفعل ذلك، ما يزيد من فرص تبييض الأموال والجرائم الأخرى.

وأضاف الكرسي الرسولي أن العديد من المهاجرين الذين يتّبعون المسار البلقاني، على سبيل المثال، يقبلون وعود مستغليهم عبر الإنترنت، ويقعون ضحية جرائم الاتجار بالبشر. وغالبا ما تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الغاية فضلا عما يُعرف بـ”الشبكة المظلمة”، وذلك من أجل الإيقاع بالضحايا، وتهريب المهاجرين عبر الحدود، بما في ذلك عبر المسار البلقاني باتجاه الدول الأوروبية، ما يؤدي لاحقا إلى استغلال هؤلاء الأشخاص، لدى وصولهم إلى وجهتهم النهائية.

وأكدت حاضرة دولة الفاتيكان أن التكنولوجيا بمثابة سيف ذو حدّين، إذ يمكن استخدامها لغايات شريرة، لكن في الوقت نفسه توجد لدينا اليوم الأدوات التكنولوجية، التي وضعتها سلطات إنفاذ القانون، وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدينية، ما يسمح للأشخاص باكتساب المعارف حول مخاطر هذه الظاهرة وبإيجاد الطرق الملائمة للإبلاغ عن هذه الحالات.

وأكدت بعثة الكرسي الرسولي لدى المنظمات الدولية في فيينا أن من الأهمية بمكان أن تتخذ الأطراف الحكومية وغير الحكومية على حد سواء الخطوات اللازمة من أجل تطوير حلول تكنولوجية آمنة، وإطلاق آليات للكشف عن الأصول الافتراضية لتعزيز الشفافية ومكافحة النشاطات غير المشروعة، كما لا بد من إطلاق حملات للتوعية والوقاية لوقف الاتجار بالمهاجرين والتأسيس لهجرة آمنة ومنتظمة.

وخلص الكرسي الرسولي معتبرا أنه، بغية مساعدة الأشخاص على الاستخدام الصحيح للأصول الافتراضية لا بد من إطلاق حملات للتوعية وبرامج تدريبية، على الصعيدين الوطني والدولي بغية الإسهام في التصدي لهذه الممارسات وتوفير الحماية للمهاجرين، لاسيما الضعفاء منهم.