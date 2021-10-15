برلماني إيطالي يصف انطلاق شركة إيتا للطيران بـ”المهين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف برلماني إيطالي انطلاق شركة (إيتا) للطيران التي قامت على أنقاض الناقل الإيطالي السابق (أليتاليا)، بأنه “مهين” بالنسبة للبلاد.

وقال عضو مجلس النواب من حزب أحرار ومتساوون، ستيفانو فاسينا، بشأن تحرك عمال أليتاليا في مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، الجمعة: “إنني أفهم محاولة إدارة شركة (إيتا) القيام بالترويج في بداية رحلات الشركة الجديدة”.

وتابع، “لكنه انطلاق مذل بالنسبة لإيطاليا. إنه أمر مهين لأن إيطاليا أصبحت الدولة الأوروبية الرئيسية الوحيدة التي تخلت عن شركة طيرانها الوطنية”. وأوضح أن “حكومة دراغي عانت من ظروف غير مستدامة فرضتها المفوضية الأوروبية، وصفها الرئيس التنفيذي لاتزيريني بأنها صفعات على مستويات عديدة”.

وأضاف فاسينا، أن “الأثر الذي يتم البحث عنه يتمثل بخطة صناعية تهدف إلى خلق شركة طيران منخفض التكلفة وإقليمية، يتم بيعها لناقل أوروبي كبير”، مبيناً أن “إقلاع (إيتا) أمر مذل أيضًا لأن شركة مملوكة للدولة بنسبة 100٪، لتحقيق تكلفة منخفضة، تذل العمال وتنتهك القانون بإلغاء اتفاقية العمل الجماعية الوطنية وقواعد نقل فرع الشركة، وهي ركيزة إطار حقوق العمال بأكمله”.

وأشار البرلماني إلى أن “الانطلاقة مهينة لأن حكومة دراغي والوزراء الوهميين جورجيتّي، فرانكو وجوفانيني، بعد 10 أيام من الموافقة، يواصلون تجاهل الاقتراح الذي وافق عليه مجلس النواب والسماح لرئيس الشركة ألتافيلا بإهانة البرلمان”.

وخلص فاسينا الى القول: “لكن موظفات وموظفي الشركة لن يستسلموا، وسيواصل من يقف على الجبهة السياسية احتواء الموقف لمتابعة الالتزامات التي ينطوي عليها الطلب البرلماني، وتطبيق القانون في مجال طرح المرسوم الخاص بالبنية التحتية على لجنة النقل بمجلس النواب الأسبوع المقبل”.