المدارس الإيطالية في طليعة تعليم الفضاء بإكسبو دبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يُعقد في الفترة من 17 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر في إكسبو 2020 دبي، برمجان (سبيس ستيم)، وهو أول هاكاثون دولي حول تعليم الفضاء، أعدته وزارة التعليم، بالتعاون مع المفوض للإيطالي للإكسبو.

وقال معدو الحدث في بيان الجمعة، أنه “ستكون هناك خمس مدارس إيطالية مسؤولة عن الأنشطة التي ستقام في الجناح الإيطالي بمناسبة الأسبوع المخصص للفضاء”، بينما “ستجري مناظرة لعشرة طلاب إيطاليين وعشرة طلاب آخرين من جنسيات مختلفة، يقسمون إلى فرق”، فضلا عن “مناقشة المنهجيات الإبداعية والمبتكرة لفهم وتحليل الارتباط بين الفضاء والأرض”.

وأوضحت مذكرة لوزارة التربية والتعليم، أن (سبيس ستيم) سيكون فرصة لجمع وجهات نظر وأفكار الشباب حول التحديات الحالية التي تؤثر على عالم التعليم والتدريب والتوجيه المهني”، كذلك “من أجل رفع مستوى محو الأمية العلمية للطالبات، وتعزيز مسارات الدراسة والوظائف التقنية والعلمية، وبالتالي زيادة اهتمامهن بالأنشطة الفضائية”.