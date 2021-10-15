إيطاليا: 2732 إصابة بكوفيد و42 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 2732 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل وفاة 42 شخصاً آخرين”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 131,503 أشخاص منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت النشرة الصحية أنه “منذ يوم أمس، تم اجراء 506,043 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 0.53٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى في المستشفى حاليا يبلغ 2445″، والذين “انخفض عددهم بفارق 34 حالة منذ يوم أمس”. في حين أن “وحدات العناية المركزة يشغلها 357 شخصاً”، وهم “أقل بحالتين مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “في الـ 24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 3533 شخصًا”، ليصبح “إجمالي عدد المتعافين 4,502,457 منذ بداية الجائحة”.