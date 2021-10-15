منظمة إنسانية إيطالية تطلق نداء لقادة مجموعة العشرين ضد الجوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ لمناسبة اليوم العالمي للأغذية الذي يُحتفل به غدا السبت، أطلقت منظمة “العمل ضد الجوع” ملصقاً بعنوان “لا للجوع بعد اليوم”، وقع عليه عشرات الصحفيين والمثقفين والرياضيين والممثلين في إيطاليا، يؤكد أن الأرض قادرة على إطعام الجميع لكن بغياب الحروب وانعدام المساواة والتبدلات المناخية.

وللمناسبة أجرى موقع (فاتيكان نيوز) مقابلة مع المدير العام للمنظمة غير الحكومية سيموني غارّوني الذي أكد أن “هذه المبادرة موجهة إلى قادة العالم الذين سيجتمعون في روما أواخر الشهر الجاري في إطار قمة مجموعة العشرين”. وأضاف أن “في العالم اليوم حوالي 811 مليون شخص يعانون من الجوع، فضلا عن مليوني طفل يموتون سنويا بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية”.

وعبر غارّوني عن اقتناعه بأن “هذا الجيل قادر على استئصال الجوع، لكن خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع عدد الجياع في العالم، ليصير الجوع آفة معاصرة”. وقال إن “الجوع خلقه الإنسان، ولا بد أن يتسلح قادة الدول بالشجاعة وأن يُظهروا الإرادة السياسية في التصدي للمسببات الكامنة وراء هذه الآفة، ألا وهي الصراعات المسلحة وانعدام المساواة والتبدلات المناخية.

وخلص رئيس منظمة “العمل ضد الجوع”، مذكرا بأن “الإنسان الجائع ليس إنساناً حراً”، وبالتالي “فإن الجوع ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.