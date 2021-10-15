ناشط إنساني: اللاجئون الأفغان كانوا منذ 2005 لكن موضتهم لم تكن دارجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال ناشط إنساني عن اللاجئين الأفغان، إنهم كانوا موجودين منذ عام 2005. كان هناك آلافاً منهم، ممن خافوا من انتقام طالبان، وحاولوا الهروب لاجئين إلى بر أكثر أمانًا، لكنهم أعيدوا إلى ديارهم آنذاك لعدم اعتبارهم مهددين حقًا”.

جاء ذلك في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة، من قبل مؤسس منظمة (أوپن آرمز) أوسكار كامبس، أثناء تواجده في روما لمناسبة عرض فيلم يتخذ عنوانه من اسم منظمته ويروي قصة تأسيسها.

وأضاف كامبس أن “في ذلك الوقت، كانت موضة السوريين أكثر آنية”، محذّراً من أنه “إذا واصلنا التلاعب بالمعلومات، فلن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام أبدًا”، فلقد “كان اللاجئون موجودين دائمًا، وستستمر تدفقات الهجرة هذه دائماً طالما كانت هناك حروب، اختلافات في الأوضاع وصراعات على السلطة”.