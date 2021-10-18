بوريل يلتقي المنقوش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أنه التقى وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش “لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية”، وذلك قبل إنطلاق مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي في لوكسمبورغ.

وجدد بوريل في تغريدة على منصة (تويتر) “استعداد الاتحاد الأوروبي على مرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات” المقررة في كانون الاول/ديسمبر القادم.

كما اشار المسؤول الاوروبي إلى أنه “أثار الوضع غير المقبول في مراكز احتجاز المهاجرين” في ليبيا، مشددا على أن معالجة أوضاعهم “مسألة أولوية”.

ويأتي اللقاء غداة إعلان المنقوش عن “مبادرة استقرار ليبيا”، التي ترتكز على مسارين أمني-عسكري واقتصادي وتنظيم مؤتمر وزاري دولي معني بالمبادرة نهاية الشهر الجاري. وقالت “نحن نهدف من خلال هذه المبادرة، أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد ألية وطنية، وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق مع هذه الرؤية، ووضع أليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية ديسمبر القادم “، حسبما جاء في النص الذي نشرته وزارة الخارجية الليبية.