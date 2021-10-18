كاريتاس: 44٪ ممن طلب مساعدتنا عام 2020 فعل ذلك للمرة الأولى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة (كاريتاس): “لقد ساعدنا ما يقرب المليوني شخص عام 2020، وقد كانت هناك زيادة قوية للغاية في عدد الأشخاص الذين لجأوا إلينا لأول مرة، وأن 44٪ ممن طلب مساعدتنا عام 2020 لم يفعلوا ذلك من قبل”.

وقال رئيس مكتب دراسات (كاريتاس)، ڤالتر نانّي، في تصريحات إذاعية الإثنين، إنه “بشأن الفقر في ايطاليا، يخبرنا المعهد الوطني للإحصاء (إستات) بأن هناك مليون شخص فقير أكثر من فترة ما قبل الوباء”.

وسلط نانّي الضوء على أنه “بينما كان من يلجأ إلينا في الماضي لأول مرة يأتي بخجل بشعور كبير من الإحباط، فقد كانت حالة الأزمة منتشرة في العام الماضي لدرجة أن الروح التي قصدنا الناس بها طلباً للمساعدة، كانت بالأكثر، شعور عام بالضيق”.

وتابع، “لقد أسهم الوباء بتوضيح أننا جميعًا معرضون لخطر الفقر، وبهذا المعنى كانت هناك أيضًا إنسانية جديدة أعادت اكتشاف نفسها. ففي أكثر لحظات الوباء درامية، كان هناك تدفقًا غير عادي للمتطوعين، ثم انخفض هذا التدفق جزئيًا وافتقرنا لبعض الموارد البشرية”.

واسترسل “حظي واحد من بين كل خمسة أشخاص ساعدناهم على دخل المواطنة، لكننا لاحظنا أن من لجأ إلى كاريتاس لطلب التوجيه بشأن الموارد والخدمات المتاحة، ولو لم يكن هناك دخل للمواطنين، لكنا حظينا بطلب كبير على الإعانات الاقتصادية”.

وخلص نانّي الى القول، إنه “في تلك الفترة، لم يجد الأشخاص الذين قصدونا عملاً بالتأكيد، لكنهم على الأقل قللوا من طلب المساعدات الاقتصادية العاجلة”.