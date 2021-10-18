استطلاعات تفيد بتقدم يسار-الوسط في انتخابات الاعادة بمدينتي روما وتورينو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تقدم مرشحو يسار-الوسط في جولة الإعادة بالانتخابات المحلية في مدينتي روما وتورينو.

وفي العاصمة روما، تشير الاستطلاعات إلى حصول وزير المالية الاسبق، القيادي في الحزب الديمقراطي، روبرتو غوالتييري، على نسبة 59-63% من الاصوات بينما يحوز مرشح يمين-الوسط إنريكو ميكيتي على 37-41% من الاصوات.

واستمر التصويت في جولة الاعادة، والتي تشمل عدة بلديات إيطالية، من صباح أمس الاحد إلى الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين.

أما في تورينو (شمال-غرب)، فيتقدم مرشح يسار-الوسط ستيفانو لو روسو بنسبة 56-60% على مرشح يمين-الوسط، باولو داميلانو، الذي ينال 40-44%

وكان ائتلاف يسار-الوسط قد حسم السباق في الجولة الاولى للانتخابات التي جرت قبل اسبوعين لرئاسة بلديات ميلانو ونابولي وبولونيا.