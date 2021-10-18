الخارجية الليبية: مبادرة “إستقرار ليبيا” محور لقاء المنقوش-بوريل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت وزارة الخارجية الليبية إلى أنه، خلال اللقاء الذي جرى صباح اليوم الاثنين في لوكسمبورغ بين الوزيرة نجلاء المنقوش والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جرى استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، والاستعدادات لاستضافة البلاد لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي في 21 من الشهر الجاري المعني بـ”مبادرة استقرار ليبيا”.

وحسب بيان نشره المكتب الاعلامي للوزارة، فإن المنقوش قدمت في مستهل اللقاء “نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا بمضامينها ومساراتها”، مؤكدة على “أهمية تظافر كل الجهود المحلية، والإقليمية، والدولية، لتحقيق الاستقرار المنشود، وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، في موعدها المقرر، نهاية شهر ديسمبر القادم”.

كما نقل البيان الليبي عن بوريل “استعداد الإتحاد الأوروبي الكامل لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لإنجاح هذه المبادرة وصولا لتحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا” .

كما ناقش اللقاء، مسألة الهجرة غير النظامية و”ما أثير مؤخرا حولها”، حيث أوضحت الوزيرة أن “معالجة هذه الظاهرة تتطلب تظافر جهود الجميع”، مؤكدة أن “ليبيا باعتبارها دولة عبور هي نفسها ضحية لهذه الظاهرة وتعاني من تبعاتها نتيجة لتدفقات المهاجرين من بلدان المنشأ”. كما نوهت المنقوش بأن “علاج هذه الظاهرة أو الحد منها، يكمن في تكاثف الجهود الأممية لاحداث الاستقرار والتنمية ببلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها في بلدان العبور، أو رصد وصد المهاجرين في بلدان العبور، أو في البحر”، وفق البيان الصادر في طرابلس .