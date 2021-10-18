إيطاليا: 44 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 1597 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاثنين تسجيل 1597 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و44 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الحالية والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 719 ألفا و493، توفي 131 ألفا و585 من المصابين.

الوفيات الاحد كانت 24 وفاة والاصابات 2437 إصابة، فيما يبلغ معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 0.7%.

وسجلت بيانات وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 9 مرضى مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم 358 مريضا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية فيها بعد دخول 42 مريضا، ليصبحوا 2428.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و511 ألفا و 545، بعد شفاء 2756 مريضا بين أمس واليوم.