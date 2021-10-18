زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي: الانتخابات المحلية عززت حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الامين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا أن نتائج الانتخابات المحلية الايطالية عززت سياسيا حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، في إشارة إلى فوز إئتلاف يسار-الوسط بانتخابات بلديات المدن الكبرى روما وميلانو وتورينو ونابولي وبولونيا، بينما فاز يمين-الوسط في مدينة تريسيتي.

وقال، في تصريح مساء الاثنين، “بهذه النتيجة الساحقة، من مصلحة الحزب الدعوة لانتخابات سياسية، لأن الحزب الديمقراطي اقل تمثيلا في البرلمان” حيث يعتبر القوة الثالثة بعد حركة خمس وحزب الرابطة وفق نتائج إنتخابات عام 2018. إلا أن ليتّا أضاف “لكن بدلاً من ذلك أقول إن هذا التصويت يقوي حكومة دراغي ونطلب من الحكومة المضي قدمًا”.

وعزا ليتّا “تفوق” حزبه الذي يقود تحالف يسار-الوسط إلى “اتساق الموقف بشأن الشهادة الصحية الخضراء وإستئناف الانشطة الانتاجية”.

يشلر الى أن حكومة دراغي تدعمها غالبية الاحزاب السياسية الكبرى، ما عدا حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، إلا أن الحزب الديمقراطي يعتبر الكيان السياسي الداعم الاكبر لسياسات دراغي مقارنة بحركة خمس نجوم وحزب الرابطة الذي طالما انتقد زعيمه ماتيو سالفيني وزراء في الحكومة وادراتها لأزمة وباء كوفيد-19.

جدير بالذكر أن حركة خمس نجوم تحالفت مع الحزب الديمقراطي في انتخابات بلدية نابولي، ولكنها دفعت بمرشحيها منفردة في مدن من بينها روما وميلانو وتورينو.