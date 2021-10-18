زعيمة حزب إخوة إيطاليا: هزيمتنا الفشل في انتزاع المدن الكبرى من يسار-الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعترفت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني بهزيمة إئتلاف يمين-الوسط في الانتخابات المحلية ولكنها رفضت وصف نتائجها بالكارثية.

وقالت ميلوني مساء الاثنين”يمين-الوسط يخرج مهزومًا في الانتخابات الإدارية”، حيث “لم نتمكن من انتزاع المدن الكبرى من يسار-الوسط. لكن تحويل الهزيمة إلى كارثة، فهذه مبالغة”، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي “يحتفل على رفات حليفته حركة خمس نجوم”.

ورأت ميلوني أن “البطل الحقيقي لهذه الجولة الانتخابية هو الامتناع عن التصويت، الذي وصلت نسبته إلى 60%”. وقالت إنها “حقيقة تدعونا جميعا للتفاكر ويجب أن تثير قلق كل القوى السياسية”.

يشار إلى أن أحزاب يمين-الوسط الكبرى (حزب الرابطة-إخوة إيطاليا-فورتسا إيتاليا) قد تحالفت في كل المدن والبلديات التي شهدت إنتخابات إدارية، وكذلك في إنتخابات مقاطعة كالابريا التي فازت بها.