الاتحاد الاوروبي يرحب بإنطلاق إجتماعات اللجنة الدستورية السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب المتحدث باسم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن الترحيب ببدء الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية اليوم في جنيف.

ووصف بيتر ستانو، في بيان مساء الاثنين، بـ”المشجع” إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن أن “اللجنة ستبدأ أخيرًا في صياغة دستور سورية الجديد”.

وجدد المتحدث دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود بيدرسن من أجل “إحراز تقدم في جميع عناصر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254″، معيدا التأكيد على أن “أي حل مستدام للصراع في سورية يتطلب انتقالًا سياسيًا حقيقيًا يتماشى مع هذا القرار”، كما نوه بالاهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الأوروبي “لإحراز تقدم ذي مغزى في مسألة المحتجزين”.

وخلص البيان إلى إعراب الاتحاد الأوروبي “الشعور بالقلق إزاء تصاعد العنف في سورية في الآونة الاخيرة”، معلنا الانضمام إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة “جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد واستعادة الهدوء.”