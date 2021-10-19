البابا يدعو لمكافحة المنطق المدمِّر للربح الفوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “النساء يمكنهن أن يُساعدن بشكل كبير في تعزيز حسِّ نكران الذات، وهو أمر نحن بأمسِّ الحاجة إليه في الجهود الرامية إلى العناية ببيتنا المشترك وفي مكافحة المنطق المدمِّر للربح الفوري”.

وبمناسبة انعقاد منتدى نساء مجموعة العشرين من السابع عشر وحتى التاسع عشر من تشرين الأول أكتوبر الجاري تحت عنوان “انتعاش المرأة من أجل الجميع، الجمع بين القوّة والغاية من أجل قيادة إدماجيّة” وجّه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى المشاركين قرأها أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، كتب البابا أنه “مع وباء فيروس كورونا، تعرض عالمنا لتحديات هائلة كانت لها عواقب وخيمة أثرت على البشرية بأسرها وتسببت في الكثير من الصدمات. لقد تركت هذه الأزمة الكثيرين في حالة من الارتباك والذهول وفي مواقف أليمة”.

وتابع الكاردينال بارولين: “إنَّ منتدى نساء مجموعة العشرين في إيطاليا هذا هو موضوع ترحيب كبير لا سيما وأن عالمنا يحتاج إلى شراكة النساء، وقيادتهن ومهاراتهن، فضلاً عن حدسهن وتفانيهن. في عام ١٩٩٥، كتب القديس يوحنا بولس الثاني: إنَّ النساء سيلعبن أكثر فأكثر دورًا مهمًّا في حل المشاكل الخطيرة في المستقبل، وهذا الأمر سيجبر الأنظمة على أن تعيد تصميم ذواتها بطريقة تعزز عمليات الأنسنة التي تطبع حضارة الحب”.

وأضاف أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان، أنه “غالبًا ما يصر البابا فرنسيس على المساهمة التي لا غنى عنها للنساء في بناء عالم يمكنه أن يكون موطنًا للجميع. وفي مطلع هذا العام، سلّط الأب الأقدس الضوء على أن النساء هنَّ واقعيات ويعرفن كيف ينسجن خيوط الحياة بصبر هادئ. وفي خضم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية العالمية اليوم، يمكن للنساء أيضًا أن يُساعدن بشكل كبير في تعزيز حسِّ نكران الذات، وهو أمر نحن بأمسِّ الحاجة إليه في الجهود للعناية ببيتنا المشترك وفي مكافحة المنطق المدمِّر للربح الفوري”.

وتابع الكاردينال: “علاوة على ذلك، لا شك في أن التضامن والتعاون المتبادل بين النساء والرجال هو أيضًا أمر حيوي للمجتمع؛ لأنهم جميعًا مدعوون، بخصوصياتهم وميزاتهم، إلى تبني دعوتهم المشتركة ليكونوا بناة فاعلين للمجتمع. في بعض النواحي، قد يتطلب هذا الأمر تغيير النموذج الذي، بعيدًا عن كونه تكنوقراطيًا، يجب أن يدفعه حسٌّ متجدد بالإنسانية والكرامة العميقة التي تميّز كل كائن بشريّ”.

وخلص أمين سرِّ دولة الفاتيكان إلى القول: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أُكرِّر تشجيع البابا القوي بأن تتمكّن كل فتاة وشابة، في كل بلد، من أن تحصل على تعليم جيد، لكي تزدهر كل واحدة منهنَّ وتوسع إمكاناتها الخاصة ومواهبها، ويكرسنَّ أنفسهنَّ لتطوير وتقدم مجتمعات متماسكة”.