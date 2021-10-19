مسؤول عسكري إيطالي: التزامنا بالمهمات الخارجية يشمل 13 مسرحًا للتدخل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول عسكري إيطالي، إن التزام بلاده بالمهمات الخارجية يشمل حضورها على 13 مسرحًا للتدخل.

وأضاف القائد العام لقوات الدرك (كارابينييري) الجنرال تيو لوتسي، في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركة حول انتشار قواته دولياً: “إن البعد الثاني لالتزام مؤسستنا في الخارج، يتعلق بالمشاركة في المبادرات الدفاعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات”.

وذكر لوتسي أن “أنشطة حفظ الاستقرار على مسارح العمليات، تكملها مجموعة خيارات التدخل، التي تربط الأهداف العسكرية المحضة بأخرى سياسية طويلة الأجل، بهدف استعادة النظام والأمن العام”.

وأشار الجنرال إلى أن “هدف الوقاية المسبقة هو القاسم المشترك لحضور قوات الدرك على 13 من مسارح التدخل”، في إشارة إلى قبرص، إستونيا، جيبوتي، كوسوفو، العراق، الكويت، الأردن، إسرائيل، لاتفيا، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر والصومال، فضلا عن المشاركة بعملية (إيريني) الأوروبية.

وخلص لوتسي إلى القول إنه “في هذه المناطق، حافظنا على القدرات العملياتية الأساسية في ظل انتشار الوباء، وها نحن نستأنف الآن أنشطة التدريب، الدعم والاستشارات لصالح قوات الأمن المحلية”.