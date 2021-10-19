إيطاليا: ارتفاع ملحوظ في إصابات ووفيات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن ارتفاعاً ملحوظاً تم تسجيله، سواء أكان من ناحية حالات العدوى أم الوفيات جرّاء الإصابة بوباء كوفيد 19.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 2697 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء إيطاليا اليوم” الثلاثاء.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تسجيل 70 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 131,655 شخصاً”، منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.

ولفتت النشرة الصحية إلى أنه “تم تحديد حالات الإصابة جديدة استناداً إلى 662 ألف تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 0.4٪”.