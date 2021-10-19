منظمة إنسانية: 412 مهاجراً على متن سفينتنا التي تنتظر ميناء للرسوّ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة إنسانية، إن هناك 412 مهاجراً على متن سفينتها التي لا تزال تنتظر تخصيص ميناء للرسوّ من قبل السلطات الإيطالية.

وكتبت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، أن “هؤلاء الأشخاص لم يعد باستطاعتهم البقاء في عرض البحر، فلقد عانوا بما فيه الكفاية”، لا سيما “أولئك الذين يعانون منهم من حالات حروق بسبب الوقود، والذين يكابدون الضعف النفسي”، مبينةً أن “ثلث المهاجرين من القصر تقريبًا، وكثير من الأطفال. إننا نطالب بتخصيص ميناء آمن لنا على الفور ليتم إنزالهم فيه”.

وقالت المنظمة، إنها قامت بـ”إجلاء طبي عاجل من على متن سفينتها لثلاث نساء، إحداهن تبلغ من العمر 17 عامًا فقط”، مبينةً أن “المهاجرات اللاتي تم نقلهن إلى عيادة لامبيدوزا، تعانين من حروق جرّاء تماس مع الوقود”. واختتمت بالقول إن “هؤلاء الناس بحاجة للوصول إلى الشاطئ. يجب ألا تسيء أوروبا استغلال هذه النقطة كلعبة لسياسة العزلة القاسية التي تمارسها”.