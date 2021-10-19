إيطاليا: ندوة عبر الإنترنت في سلوفاكيا حول الغذاء وحماية المستهلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نظمت سفارة إيطاليا في عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا، بالتعاون مع غرفة الأغذية الزراعية السلوفاكية (SPPK) والاتحاد الإيطالي لصناعة الأغذية الإيطالية (فيديرآليمينتاري)، ندوة عبر الإنترنت مخصصة لتوسيم المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.

الحدث، الذي افتتحته سفيرة إيطاليا لدى سلوفاكيا، كاثرين فلومياني، وأدارته المتحدثة باسم غرفة الأغذية الزراعية السلوفاكية، يانكا هوليسيوفا، سجل وفقاً لمذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية، مشاركة أكثر من مائة شخص، من بينهم، ممثلو صناعة الأغذية الزراعية والإدارات السلوفاكية المعنية، وكذلك سلاسل المتاجر الكبرى العاملة في البلاد وطلاب الجامعات.

وقد استكشف المتحدثون من إيطاليا وسلوفاكيا وبولندا التحديات التي تطرحها مقترحات التوسيم الرئيسية قيد الدراسة حاليًا في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، أنه “تم في الندوة عبر الإنترنت، توضيح موقف إيطاليا المؤيد لنظام (Nutrinform Battery)، بهدف توفير معلومات أكبر وأكثر اكتمالاً للمستهلكين، لحماية صحتهم واستنادًا إلى معايير قائمة على أساس علمي وغير تمييزية”.

وخلصت مذكرة قصر (فارنيزينا) الى القول، إنه “جرى أيضاً مناقشة أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحيح، بالإضافة إلى دور الأنظمة الغذائية التقليدية”.