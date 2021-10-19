وزيرة الداخلية الإيطالية أقصى قدر من الانتباه من ناحية البطاقة الخضراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي عن الاقتناع بأن “الهدف الذي يجب أن نضعه لأنفسنا هو توجيه البلاد نحو الخروج من حالة الوباء دون أن يؤدي الصراع إلى صدمة أو جروح عميقة”.

وفي إحاطة برلمانية الثلاثاء حول أعمال الشغب خلال المظاهرات ضد بطاقة المرور الخضراء التي وقعت بروما السبت الماضي، أكدت الوزيرة لامورجيزي “الطبيعة الصعبة لهذا الاحتجاج الذي ينوي عدم التوقف على الرغم من الدعوات للاعتدال”.

وأوضحت لامورجيزي أن “منحى التظاهرات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي يعني أننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقلل من مستوى حذرنا، ويحثنا بالفعل على الحفاظ باستمرار على أقصى قدر من الانتباه لضمان عدم إزعاج سكينة المجتمع الوطني”، مبينةً أن الأداة في هذا المجال تتمثل بـ”ضمان التوازن الصحيح بين حق التعبير عن المعارضة وحماية حقوق المواطنين بالحرية مع الالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية”.

وخلصت لامورجيزي إلى القول: “أضمن أن في إطار مسؤوليتي كوزيرة للداخلية، تماشياً مع القيم التي رافقت تجربتي الطويلة في خدمة الجمهورية، أن بإمكان جميع المواطنين التيقن من أن هذين الحقين سيظلان دائماً محميين بالامتثال لمبادئ الديمقراطية وهي الأساس الذي تقوم عليه بلادنا”.